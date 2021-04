VIDEO| House of Gucci, il set al liceo Cristo Re: i fan attendono Lady Gaga

ROMA – Per una mattina l’Istituto Cristo Re di via Acherusio, nel quartiere Trieste, a Roma, si è trasformato in set per girare una scena del film House of Gucci di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver. Nel cast ci sono anche Al Pacino e Jared Leto. Alcune decine di curiosi, soprattutto giovanissimi, si sono assiepati di fronte al cancello della scuola nella speranza di vedere Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani o Al Pacino in quelli di Aldo Gucci.

Alcuni van neri con i vetri oscurati sono però usciti dall’Istituto senza fermarsi. A presidiare la zona il servizio d’ordine, mentre il marciapiede di via Acherusio e la vicina area di largo di Villa Bianca sono stati transennati per consentire ai camion e agli operatori di lavorare. Sul gruppo Facebook del quartiere è partito subito il tam-tam.

“Ci sono Lady Gaga e Al Pacino dentro la mia ex scuola, no vabbè“, scrive Simona, e Francesca risponde: “corro…queste sì che sono notizione“, mentre Laura aggiunge: “Ecco che era tutto sto casino! E io che speravo che avessero sgomberato la strada per rifare l’asfalto…“. Pochi giorni fa le riprese avevano interessato via Ugo Ojetti a Talenti, Parco Leonardo a Fiumicino e alcune boutique di via dei Condotti.