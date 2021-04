Pokémon GO, MegaLopunny protagonista dell’evento di Pasqua

Chansey apparirà più spesso allo stato selvatico con una corona di fiori indosso. Anche Happiny ne avrà una, ma si schiuderà dalle Uova. Se farete evolvere un Chansey con una corona di fiori indosso in Blissey , anche quest’ultimo la indosserà. Con un po’ di fortuna, potrete incontrare Chansey o Happiny nelle loro forme cromatiche.

Exeggcute ombra apparirà più spesso nelle lotte del Team GO Rocket.

MegaLopunny apparirà per la prima volta nei megaraid in Pokémon GO. Anche altri Pokémon a tema primaverile appariranno nei raid. Inoltre, nel negozio saranno disponibili oggetti avatar ispirati a MegaLopunny.