VIDEO| The Witcher 2, terminate le riprese: ecco quando debutta su Netflix

THE WITCHER 2, CONOSCIAMO MEGLIO LE NEW ENTRY

Cassie Clare

Cassie è un’attrice, cantante, ballerina e coreografa nata a Hackney, nell’East London.

La sua carriera cinematografica ha abbracciato generi che vanno dal thriller con What Happened To Monday? (con Noomi Rapace, Glenn Close e Willem Dafoe) al musical (Mamma mia, Aladdin e La bella e la bestia), per arrivare a film d’azione e commedie come Tremors: Shrieker Island, Bulletproof 2 e Death Race: Beyond Anarchy.

Adjoa Andoh (ma per tutti la mamma del Duca di Hastings di Bridgerton)

Adjoa Andoh è celebre grazie al ruolo di Lady Danbury nella popolare serie tv Bridgerton di Netflix, per il quale ha ricevuto la candidatura come miglior attrice non protagonista ai NAACP Image Awards. Adjoa è inoltre una rinomata attrice teatrale e il suo debutto a Hollywood risale al 2009, quando ha recitato nel film Invictus di Clint Eastwood.

Liz Carr

Liz è conosciuta per il ruolo della esaminatrice forense Clarissa Mullery in Silent Witness (BBC One), oltre ad aver recitato in Devs (FX), The OA (Netflix) e Les Miserables (BBC One). Sarà presente insieme a Mark Wahlberg nel thriller di fantascienza Infinite, in uscita prossimamente.

Graham McTavish

Graham McTavish è un attore, scrittore e produttore. Di recente è apparso in Lucifer and Colony e nella serie di Starz Outlander. Tra le apparizioni cinematografiche il suo ruolo in The Finest Hours, al fianco di Chris Pine e Casey Affleck.

Kevin Doyle

Kevin è noto a molti per il ruolo Joseph Molesley in Downton Abbey, il cui cast ha ricevuto il il plauso della critica internazionale. La serie di successo è stata recentemente adattata per il grande schermo ed è diventata immediatamente un successo al botteghino. Kevin ha inoltre interpretato John Wadsworth nella serie britannica vincitrice di BAFTA Happy Valley e ha recitato nella miniserie di ITV Paranoid.

Simon Callow

Simon Callow è un attore, autore e regista.

Tra i numerosi film in cui è apparso: Camera con vista, Quattro matrimoni e un funerale, Shakespeare in Love, Il fantasma dell’opera. Ha inoltre scritto biografie di Oscar Wilde, Charles Laughton, Charles Dickens, Orson Welles e Wagner, e tre libri autobiografici: Being An Actor, Love Is Where It Falls e My Life in Pieces.

Chris Fulton

Chris Fulton ha recitato in Bridgerton (Netflix) nei panni di “Sir Phillip Crane” e sarà presente in Extinction per Sky TV. È apparso inoltre in Outlaw King di David Mackenzie e nella commedia Our Ladies, diretta da Michael Caton-Jones.