L'omosessualità è una scelta secondo Mahmood: il web contro l'artista

ROMA – Elodie, Fedez, Levante e Matilda De Angelis sono solo alcuni degli artisti scesi in campo, in questi giorni, per sostenere la legge contro l’omotransfobia di Alessandro Zan e riportare sotto la lente di ingrandimento l’urgenza della sua approvazione contro il rinvio della discussione in Parlamento.

Tra gli artisti che si sono espressi in favore del ddl Zan c’è anche Mahmood.

“È di fondamentale importanza approvare la legge Zan. Ho sempre pensato che episodi di discriminazione basati sul sesso, sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale debbano essere condannati. Mi è capitato più volte di assistere impotente a scene di questo tipo, soprattutto durante la mia adolescenza. A volte, forse per paura o per debolezza, mi sono trovato inerme davanti a situazioni che per me erano e sono una violenza. Violenza che uccide la libertà di ciascuno di essere se stesso. Ora ho 28 anni e sento di avere, come tutti, la responsabilità di sostenere questo disegno di legge“, ha scritto il vincitore di Sanremo 2019 sulle storie di Instagram.

