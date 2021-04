VIDEO| Mahmood: “Non ho mai detto che l’omosessualità sia una scelta”

Mahmood, a seguito delle polemiche, è tornato a parlare nelle storie di Instagram:

“Ieri ho fatto un’intervista su La Repubblica su un tema che mi è molto caro. Questa mattina mi sveglio, la rileggo e vedo una risposta riscritta in maniera totalmente errata. Io non ho mai detto che l’omosessualità è una scelta. Non lo è ovviamente perché ci nasci. Mi è sembrato un po’ assurdo. Capita durante le interviste al telefono di essere un po’ fraintesi“, ha commentato il vincitore di Sanremo 2019.