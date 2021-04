Quattro anatroccoli giocano con un bassotto: il video tenerissimo

Un cucciolo di bassotto di nome Coco dormiva beato sul divano quando è stato improvvisamente svegliato da alcuni amici particolari. Quattro anatroccoli si sono “appollaiati” al suo fianco, in cerca di coccole e attenzioni.

Coco, una femminuccia che vive nei Paesi Bassi con la sua mamma umana Eveline e un fratello canino di nome LouLou, all’inizio sembrava un po’ spaesata non sapendo come reagire, ma alla fine ha lasciato i quattro amici piumati giocare con lei.

Tenerissimi!



