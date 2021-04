Esperti vorrei un consiglio…sto insieme al mio fidanzato da 1 anno, lui ha la mia stessa età, ma ultimamente sento che con il sesso è diventato monotono. Come potrei fargli capire che voglio qualcosa di diverso senza ferirlo?

Grazie in anticipo.

Ale

comprendiamo quanto sia difficile affrontare questo argomento così delicato e il timore che hai di ferire il tuo fidanzato; la relazione tra due persone non si riduce mai all’atto sessuale in sé, ma è un tutt’uno con il vissuto psichico ed emotivo dei partners.

I momenti di intimità implicano la capacità di affidarsi e fidarsi in quanto, in tali situazioni, è necessario lasciar andare il controllo razionale per permettere alla parte più istintiva e sensoriale di emergere.

Quando la testa non riesce a scollegarsi da quella funzione, per così dire organizzativa e controllante, il corpo ha maggiore difficoltà ad entrare in scena risultando in alcuni casi inibito o addirittura infastidito dal richiamo su un registro sensoriale.

Potrebbe succedere che la paura di poter ferire il tuo ragazzo, limiti qualunque confronto o scontro. Aprire uno spazio condiviso di confronto è fondamentale per sbloccare alcune situazioni stagnanti, così da non rischiare di rimanere in una condizione poco stimolante e per nulla interessante. Condividere con lui ciò che senti non implica necessariamente una perdita o un’esperienza negativa, anzi, spesso ciò porta ad una crescita personale e di coppia.





Se ti va torna a scrivere per farci sapere cosa ne pensi.



Un caro saluto!

L’equipe degli esperti

Cara Ale,