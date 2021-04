Tg Musica – Edizione del 6 aprile

ROMA – È online l’edizione di questa settimana del nostro Tg Musica.

L’EUROVISION TORNA DAL VIVO: SI FARÀ CON IL PUBBLICO IN PRESENZA

Si farà in presenza e con il pubblico. L’Eurovision Song Contest torna alla dimensione live che l’ha reso famoso in tutto il mondo, dopo il rinvio della scorsa edizione realizzata da remoto e come evento di solidarietà alle vittime del Covid-19. Il governo olandese ha dato il via libera alla presenza di 3500 persone alla Ahoy Arena di Rotterdam, dove la kermesse quest’anno è in programma dal 18 al 22 maggio. Unica condizione per i presenti sarà un tampone negativo prima di entrare. L’Eurovision sarà il primo evento in presenza dall’inizio della pandemia di Coronavirus e sicuramente un buon esperimento per quello che sarà il futuro della musica dal vivo, ferma da ormai oltre un anno.

ULTIMO SI ESIBISCE AL COLOSSEO E PRESENTA IL SUO NUOVO SINGOLO

Una performance speciale per presentare il suo nuovo singolo. Pensa in grande Ultimo e lancia un live al Parco archeologico del Colosseo. Sarà in streaming su LiveNow ‘Buongiorno vita – L’evento’, una serata anteprima per presentare il nuovo singolo che dà il nome all’appuntamento. Ultimo si esibirà giovedì 22 aprile alle 21, insieme al suo pianoforte e con la regia degli Younuts!. ‘Buongiorno vita’ sarà, poi, disponibile su tutte le piattaforme a partire dall’una di notte. biglietti per la serata sono disponibili su LiveNow e su TicketOne. Parte dei proventi saranno devoluti all’Unicef, di cui Ultimo è goodwill ambassador dal 2019.

MONDO MARCIO, SULLE PIATTAFORME UNA NUOVA VERSIONE DEL SUO EP

Mondo Marcio torna sulle piattaforme con una nuova versione del suo ultimo Ep uscito lo scorso febbraio. Arriva in digitale il 9 aprile ‘My Beautiful Bloody Break Up – Full Circle’. Il rapper ci aggiunge il remix del brano ‘Sigarette’ e una canzone inedita, dal titolo ‘Il mio riflesso’. Un pezzo che chiude il cerchio di questa era, come suggerisce il titolo del repack. L’inedito è stato scritto a New York dallo stesso artista e alla produzione vede l’italo-americano Fabrizio Scotti.

I TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI LANCIANO DOCU A SOSTEGNO DEI CLUB

Un docu-live nato con l’obiettivo di sostenere i club italiani in attesa della riapertura. È il progetto che I Tre Allegri Ragazzi Morti lanciano in streaming a sostegno di un settore ormai fermo da oltre un anno. Il docu racconta i concerti estivi del 2020 e l’intimo ritorno della band mascherata nelle proprie case in Friuli-Venezia Giulia. L’evento, diretto da Davide Toffolo, sarà in diretta su Bandcamp il 21 aprile. Sulla piattaforma i biglietti per partecipare. I proventi andranno per una metà a copertura dei costi di produzione del concerto-documentario stesso e per metà al locale scelto in fase d’acquisto tra i 25 aderenti all’iniziativa.