Il tennis italiano ha la sua nuova stella: “Jannik Sinner nella top 10 entro fine anno”

Jannik Sinner è il volto-copertina della nuova generazione di tennisti italiani. Giovani e con tanto, tanto talento. La finale raggiunta al Master 1000 di Miami, poi persa contro il polacco Hubert Hurkacz dopo una semifinale pazzesca vinta contro il numero 11 al mondo Roberto Bautista Agut, ha acceso i riflettori sul 19enne di Sesto Pusteria.

La Fit – Federazione Italiana Tennis – in estasi per il traguardo del ragazzone con i capelli rossi, ha ricordato tuttavia che non è l’unico motivo per cui festeggiare. È la prima volta nella storia, infatti, che 10 atleti italiani sono nei primi 100 posti della classifica mondiale. Risultato che il presidente Fit ha definito come “successo di tutto il movimento tennistico italiano”.

Ecco i dieci tennisti nella top 100: