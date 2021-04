TY1 annuncia con un video il suo nuovo album, “DJungle”

ROMA – TY1 è pronto a tornare sulla scena. Il rapper pubblica il 7 maggio il suo nuovo singolo, “DJungle”. Il lavoro, già disponibile in presave e preadd, arriva dopo i brani “C’est la vie” con Capo Plaza & Dosseh e “Sciacalli” con Noyz Narcoz & Speranza e le produzioni in brani come“Quelli che non pensano – il cervello” di Marracash feat Coez e “Non sono Marra – la pelle” feat Mahmood. Ultimo in ordine cronologico “Aggio perzo ‘o suonno” di Neffa con Coez.



Il producer, al secolo Gianluca Cranco, l’ha annunciato con un video teaser pubblicato su Instagram.



“In questo nuovo disco ci sarà tutto il mio sound, tutto me stesso – dichiara TY1 – è un omaggio alla musica in tutte le sue forme, a cui devo tutto, senza musica non sarei la persona che sono oggi”.

La cover dell’album

La copertina del disco – di cui al momento non sono state rivelate ancora la tracklist né le possibili collaborazioni – curata dall’artista Gianfranco Villegas e scattata da Francesco Bonasia, mostra un bambino con il logo di TY1 rasato sulla nuca, immerso in quella che appare come la perfetta raffigurazione di una giungla urbana (rievocata dal titolo del progetto “DJungle”), su cui si stagliano cemento e palazzoni, ma anche un immaginario colorato dalla fantasia (e presumibilmente dal talento) del giovane ragazzo.