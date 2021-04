the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 7 aprile 2021

– DALLA COCAINA ALLA CANNABIS: GLI ULTIMI DATI SULLA DROGA

Secondo l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite 270 milioni di persone nel mondo hanno fatto uso di droghe. In Italia la relazione 2020 al Parlamento del dipartimento delle Politiche antidroga sostiene che uno studente su tre, ha provato almeno una una sostanza psicoattiva illegale. Ecco alcuni dati sulle sostanze più usate(video);

– MATURITÀ, DA OGGI SI PUÒ COMPILARE IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

Dalle certificazioni linguistiche alle attività extrascolastiche. Sono tutte informazioni che, da quest’anno, studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno inserire nel ‘Curriculum dello Studente’, un documento in tre parti, che entra in vigore con i prossimi Esami di Stato 2020/2021 del secondo ciclo. Il modulo può essere compilato in formato digitale attraverso la pagina web curriculumstudente.istruzione.it. Al termine dell’esame, il curriculum sarà allegato al diploma e messo a disposizione di studentesse e studenti all’interno della piattaforma;

– LA LIGA SBARCA SU TWITCH: PER LA PRIMA VOLTA IN FREE-STREAMING UN MATCH DI CAMPIONATO

LaLiga Santander si prepara a tramettere la sua prima partita di campionato su Twitch. Qualunque sia il risultato del derby basco fra Real Sociedad e Athletic Bilbao, il match entrerà comunque nella storia come prima partita trasmessa in free-streaming fra i massimi campionati d’Europa. La partita, in programma stasera alle 21:00, sarà visibile sul canale ufficiale de LaLiga Santander, su quello del portale ‘Gol’ e sul profilo Twitch di Ibai Llanos, streamer da quasi 6 milioni di follower sul ‘social viola’;

– MATILDA DE ANGELIS E NAYT, SU INSTAGRAM LA PRIMA FOTO DI COPPIA

Lei è una delle attrici del momento, lui rapper dal flow catartico. Matilda De Angelis e Nayt sono una coppia da tempo ma solo ora arrivano le prime conferme ufficiali. Qualche giorno fa, l’attrice – reduce dalla partecipazione di successo al Festival di Sanremo e dalla fortunata serie con Nicole Kidman, ‘The Undoing’ – ha dichiarato pubblicamente di essere fidanzata. Nel weekend di Pasqua è arrivata anche la prima foto ufficiale dei due. Come al solito, è uno scatto su Instagram a parlare più di mille dichiarazioni;

– ESCE IL 9 APRILE IL PRIMO SINGOLO DI MARA SATTEI ‘SCUSA’

Mara Sattei debutta con il suo primo singolo ufficiale. Esce il 9 aprile su tutte le piattaforme digitali ‘Scusa’, già disponibile in pre-save. Nel brano Mara si lega ancora una volta al fratello Davide, meglio conosciuto come tha Supreme. È lui a produrre il pezzo, dopo aver ospitato la sorella nel disco di debutto ’23 6451′ e aver firmato con lei e Carl Brave ‘Spigoli’. ‘Scusa’ è stato anticipato dalle prime tre tracce della cantautrice, che oggi contano oltre 26 milioni di stream: ‘Nuova Registrazione 326’, ‘Nuova Registrazione 402’ e ‘Nuova Registrazione 527’, veri e propri sfoghi personali messi in musica e prodotti da tha Supreme.