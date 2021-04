the_date('c');?>

Mi sono bagnata leggermente le mani di liquido pre-eiaculatorio …

Salve… Ho un dubbio stupido ma essendo che mi preoccupo di tutto volevo la parola di qualcuno. Mi sono bagnata leggermente le mani di liquido pre eiaculatorio e andando in bagno a lavarmi le mani mi sono accorta che mi erano venute le mie cose proprio in quel momento… Mi sono asciugata con della carta dimenticandomi sul momento che avrei dovuto lavare le mani prima… Dovrei preoccuparmi o essendo che avevo le mie cose non fa niente?

Mi scuso per la domanda stupida… Ho un appuntamento sett. prossima per farmi prescrivere la pillola…

Anonima, 20 anni

Cara Anonima,

vorremmo subito tranquillizzarti perché rispetto a quanto dici ci sembra veramente improbabile un rischio gravidanza. Prima di tutto non ti trovavi nei tuoi giorni fertili, in secondo luogo il liquido pre-eiaculatorio non è entrato direttamente a contatto con le tue parti intime. Inoltre il liquido pre-eiaculatorio secondo gli ultimi studi sembra non contenere spermatozoi attivi, ovvero anche se sono presenti non sembrano essere ingrato di fecondare. Quindi ribadiamo che per tutti questi motivi ci sembra proprio che tu possa stare tranquilla.

Un caro saluto!