Nel nuovo disco di Rkomi un featuring con Tommaso Paradiso

ROMA – Sono la coppia che non ti aspetti Rkomi e Tommaso Paradiso. Eppure i due hanno collaborato nei mesi scorsi e il brano che hanno realizzato, “Ho spento il cielo”, vedrà presto la luce. Ad annunciarlo è lo stesso rapper, che ha svelato la tracklist del suo album – “Taxi Driver” – in uscita il 30 aprile. La canzone con Paradiso è la prima anticipazione, su tutte le piattaforme, invece, dal 14 aprile.

Quattordici le tracce in tutto nell’immagine condivisa da Mirko su Instagram ma nessun altra collaborazione specificata. “Taxi Driver” è un progetto che verrà svelato man mano e non è detto che a quello dell’ex frontman dei Thegiornalisti non si aggiunga qualche altro nome.