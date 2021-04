Una mia amica dice che le persone fissate con i piedi hanno perversioni…

the_date('c');?>

Ciao,

posso chiedervi una cosa un po strana? Il mio ragazzo dice sempre che ho bei piedi e che ama vederli con i sandali gioiello quando arriva l’estate. Questa cosa mi faceva ridere ma anche pensare bene visto che insomma è il mio fidanzato e saperlo attratto da me è bello.

Una mia amica ha detto che questa cosa è una malattia mentale e che le persone fissate con i piedi hanno delle perversioni o pensieri strani sul sesso.

Io non credo che questa cosa sia vera o comunque per ora non mi sembra sia un problema. Non mi ha chiesto cose strane. Devo preoccuparmi?

Anonima

Cara Anonima,

grazie per averci scritto.

Da varie statistiche risulta che molti uomini provano un interesse per i piedi delle donne, molti sono affascinati da piedi ben curati e che indossano scarpe o sandali eleganti.

Il feticismo dei piedi consiste nel trarre piacere dalla vista o dal contatto con i piedi del proprio partner, fino a raggiungere l’orgasmo anche attraverso pratiche più forti, come annusare le scarpe,

mettere i piedi in bocca dell’altro, ecc.

Un certo grado di feticismo, in un rapporto di coppia, può far bene.

Diventa un problema se diventa l’unico modo per eccitarsi.

Visto che ci scrivi che il tuo ragazzo non ti ha chiesto “cose strane”, pensiamo che tu possa stare

tranquilla e non preoccuparti.

Scrivici ancora se vuoi.

Un caro saluto