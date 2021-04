the_date('c');?>

Ho l’ansia perché avevo queste perdite e ho avuto un rapporto…

Salve deve arrivarmi il ciclo tra uno due giorni e ho delle perdite acquose

trasparenti e l’altro ieri quando ero andata a fare la pipì erano

appiccicose quando le toccavo si appiccicavano dal pollice all’indice sono

andata su internet e mi dice che quel tipo di perdite si hanno nel periodo

di massima fertilità e io a quanto pare non lo sono perché mi deve appunto tornare il ciclo. E ho l’ansia perché proprio ieri che avevo queste perdite appiccicose ho avuto un rapporto non protetto a causa dela rottura del preservativo però ovviMente con eiculazione esterna. Potreste darmi dei chiarimenti ho molta ansia.

Giulia, 17 anni

Cara Anonima,

sai è naturale provare un po’ di ansia o avere dei dubbi quando si sperimenta la sessualità.

Devi sapere che il periodo fertile avviene in un ciclo regolare all’incirca tra l’11 ed il 18 giorno di ciclo, in questo periodo viene prodotto del muco dal collo dell’utero e le secrezioni vaginali hanno una consistenza diversa. Nel periodo dell’ovulazione, l’ovocita viene espulso dall’ovaio e va in una delle tube in attesa di essere fecondato, se non avviene la fecondazione, i livelli ormonali diminuiscono e l’endometrio ( la parete che riveste l’utero) si sfalda e arriva il ciclo.

Le perdite che descrivi potrebbero essere quelle dell’ovulazione ed indicano appunto che è in preparazione l’arrivo del ciclo.

Riguardo al rapporto, il fatto che l’eiaculazione sia stata esterna, riduce i rischi, ma con una sola consulenza online non possiamo darti una risposta certa, non possiamo escludere quindi un margine di rischio.

Potresti consultare il tuo ginecologo di fiducia o recarti presso un consultorio se presente nella tua zona.

Per il futuro, visto che non è così facile individuare i giorni fertili, poichè possono anticipare o tardare ti consigliamo di avere rapporti sempre protetti dall’inizio alla fine, anche su questo tema puoi chiedere consiglio al ginecologo per pensare alla scelta di un metodo contraccettivo adatto a te che ti faccia vivere la sessualità senza rischi.

Un caro saluto