Taylor Swift dedica un brano all’ex Joe Jonas. Sui social botta e risposta con la moglie Sophie Turner

ROMA – Forse non tutti sanno che Taylor Swift, nell’ormai lontano 2008, ha frequentato per qualche mese Joe Jonas. A lui la cantante avrebbe dedicato alcuni dei suoi brani, “Fearless” e “Forever and always”. Ora, ultimo in ordine cronologico, arriva “Mr. Perfectly Fine”, nuovo singolo estratto dal disco uscito stanotte, “Fearless (Taylor’s Version)”.

La risposta di Sophie Turner a Taylor Swift

La cosa non è passata inosservata all’attuale moglie del cantante Sophie Turner, che ha commentato in prima persona. “Questa non può non essere una hit”, ha scritto l’attrice di Game of Thrones in una storia su Instagram.

La risposta di Taylor non si è fatta attendere e da vera intenditrice di serie tv ha scritto: “Mi inginocchierò per sempre davanti alla regina del nord”.

Il nuovo disco

Oggi, però, è il giorno della vittoria di Taylor Swift, quello in cui riprende possesso della sua musica. “Fearless (Taylor’s Version)” è il secondo disco della cantante, originariamente uscito nel 2008. Nei mesi scorsi, la Swift è tornata in studio per registrarlo nuovamente: i diritti musicali di tutto il suo catalogo sono stati venduti impropriamente dal suo ex manager, Scooter Braun.

Ne è scaturita una lunga battaglia (ne avevamo parlato QUI) a colpa di botta e risposta ma, alla fine, la Swift ha scelto la via più lunga e ha deciso di registrare da zero tutti i suoi pezzi. Nelle sessioni in studio sono nati anche alcuni inediti. Sei sono nella nuova versione di “Fearless” e “Mr. Perfectly Fine” è uno di questi.

La tracklist

1. Fearless (Taylor’s Version)

2. Fifteen (Taylor’s Version)

3. Love Story (Taylor’s Version)

4. Hey Stephen (Taylor’s Version)

5. White Horse (Taylor’s Version)

6. You Belong With Me (Taylor’s Version)

7. Breathe (feat. Colbie Caillat) (Taylor’s Version)

8. Tell Me Why (Taylor’s Version)

9. You’re Not Sorry (Taylor’s Version)

10. The Way I Loved You (Taylor’s Version)

11. Forever & Always (Taylor’s Version)

12. The Best Day (Taylor’s Version)

13. Change (Taylor’s Version)

14. Jump Then Fall (Taylor’s Version)

15. Untouchable (Taylor’s Version)

16. Forever & Always (Piano Version) (Taylor’s Version)

17. Come In With The Rain (Taylor’s Version)

18. Superstar (Taylor’s Version)

19. The Other Side Of The Door (Taylor’s Version)

20. Today Was A Fairytale (Taylor’s Version)

21. You All Over Me (feat. Maren Morris) (From The Vault)

22. Mr. Perfectly Fine (From The Vault)

23. We Were Happy (From The Vault)

24. That’s When (feat. Keith Urban) (From The Vault)

25. Don’t You (From The Vault)

26. Bye Bye Baby (From The Vault)

27. Bonus Track – Love Story (Taylor’s Version) – Elvira Remix