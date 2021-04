Zack Snyder’s Justice League arriva in home video

ROMA – Mettetevi comodi sul divano e preparate tanti pop corn: l’attesissimo Zack Snyder’s Justice League è pronto a debuttare in DVD, Blu-Ray, 4K UHD e in digitale.

Il 22 aprile il film sarà disponibile per l’acquisto digitale su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

A partire dal 27 maggio, invece, il cinecomic di Zack Snyder sarà disponibile in DVD, Blu-Ray, 4K UHD e in un’edizione speciale Steelbook 4K. Tutte le versioni sono già disponibili da oggi per il pre-order.

Tra i contenuti extra (disponibili nelle edizioni Blu-Ray e 4K) spicca Road to Justice League, lo speciale di 25 minuti con intervista a Zack Snyder, in cui i fan potranno scoprire i momenti fondamentali di questi 10 anni di collaborazione tra Snyder e DC, da L’Uomo d’Acciaio (2013), passando per Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), fino alla Zack Snyder’s Justice League (2021).