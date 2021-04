Side Baby diventa papà: “Non vedo l’ora di conoscerti”

ROMA – Side Baby sembra aver messo la testa a posto. Il rapper sta per diventare papà e ad annunciarlo è lui stesso con uno scatto dell’ecografia del bambino. “Grazie Dio per questa benedizione- scrive l’ex Dark Polo Gang- baby side baby in arrivo. Non vedo l’ora di conoscerti“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SIDE BABY 🧸💔 (@sidebbaby)



Arriva inaspettata la notizia, nonostante Side Baby- al secolo Arturo Bruni- frequenti da un po’ la ragazza che si cela dietro l’account Instragram @amirareina_.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SIDE BABY 🧸💔 (@sidebbaby)

Tanti gli scatti insieme e oggi la notizia, condivisa anche dalla futura mamma, che nel giro di poche ore ha reso il suo profilo privato.