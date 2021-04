the_date('c');?>

Il mio ciclo è irregolare, sono preoccupata per la mia salute…

Buongiorno Esperti,

ma è normale se il mio ciclo fa come gli pare, l’altro mese è arrivato dopo 32 giorni e questo mese è proprio saltato.

Non so che pensare, non ho rapporti col mio ragazzo quindi non c’è rischio, però un po’ mi preoccupo per la salute.

Grazie

Marta, 15 anni

Cara Marta,

è naturale la tua preoccupazione ma devi sapere che il ciclo nelle giovani ragazze come te può essere irregolare e richiedere alcuni anni dalla prima mestruazione prima di stabilizzarsi.

Con un ciclo regolare si indende una frequenza tra 25 e 35 giorni, quindi non deve essere necessariamenti di 28 giorni per dirsi regolare.

Inoltre il ciclo è influenzato da diversi fattori, quali oscillazioni ormonali, cambi stagionali, disordini alimentari, periodi di stress che possono causare anticipi o ritardi ed anche influire sulla quantità del flusso.

Non conosciamo la tua storia, ma potresti pensare di parlarne con i tuoi familiari per recarti da un ginecologo in modo da effettuare una prima visita e capire le cause di questo ritardo e come porvi rimedio.

Il ginecologo è il medico deputato proprio alla salute femminile è quindi importante anche alla tua età, iniziare ad avere un primo contatto.

Se vuoi puoi dirci cosa ne pensi,

Un caro saluto