Save Our Squad, David Beckham torna al calcio per una serie Disney

ROMA – David Beckham con The Walt Disney Company EMEA tornerà sui campi da calcio per Save Our Squad: la nuova serie factual entertainment di Disney+ che fa parte dell’impegno della Company nell’ideare, sviluppare e realizzare nuove produzioni originali in Europa.

L’icona dello sport mondiale tornerà alle sue origini, nell’East London dove giocava da bambino. Qui farà da mentore a una giovane squadra dilettantistica, che sta lottando per non retrocedere. Beckham, la sua squadra con i giocatori e il loro allenatore e la comunità intraprenderanno un viaggio edificante e di trasformazione.

“È fantastico realizzare questo progetto con Twenty Twenty e portare in risalto il calcio dilettantistico dove ho fatto esperienza crescendo e che mi ha dato così tanto all’inizio della mia vita da giocatore. Sono stato molto fortunato ad avere una lunga carriera di successo da giocatore e, ora, avere l’opportunità di portare la mia esperienza in questa squadra come mentore è davvero incredibile. Sviluppare e coltivare i giovani talenti è molto importante nel gioco ed è fantastico lavorare con Disney+ su questo progetto”, ha dichiarato David Beckham.