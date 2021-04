Tg Cinema – Edizione del 14 aprile

ROMA – È online la nuova edizione del Tg Cinema.

NATALIE PORTMAN NE I GIORNI DELL’ABBANDONO DI ELENA FERRANTE

Natalie Portman sarà la protagonista e la produttrice esecutiva di ‘The Days of Abandonment’, il film HBO basato sul romanzo ‘I giorni dell’abbandono’ di Elena Ferrante. L’attrice Premio Oscar interpreterà Tess che, dopo aver abbandonato i propri sogni per una vita familiare stabile, è stata lasciata dal marito. La pellicola, scritta e diretta da Maggie Betts, è il viaggio di una donna alle prese con una profonda crisi tra maternità e identità femminile. Nel 2005, dalla stessa opera, è stato tratto il film omonimo di Roberto Faenza con Margherita Buy e Luca Zingaretti.

MUCCINO RINNEGA IL SUO FILM CON GERALD BUTLER

Dopo la polemica contro i David di Donatello per non aver dato la giusta attenzione al suo ‘Gli anni più belli’, Gabriele Muccino è tornato sui social. Questa volta contro un suo film. Il regista ha rinnegato ‘Quello che so sull’amore’ del 2012, girato negli Stati Uniti, con protagonista Gerald Butler. “Lo disconosco. Girato in un clima orribile con i produttori, tra scene riscritte da loro la sera prima, un rapporto bellicoso con il protagonista, fu un vero incubo, una mediocrità annunciata e un malanno dell’anima dopo aver toccato il cielo con Will Smith”, ha scritto Muccino.

BATTUTO CIAK PER LOVELY BOY DI FRANCESCO LETTIERI

Battuto il primo ciak per ‘Lovely Boy’. Il regista Francesco Lettieri ha iniziato le riprese del suo secondo lungometraggio – che si svolgeranno tra Roma e il Trentino-Alto Adige – dopo il successo del film Netflix ‘Ultras’ e dopo essersi fatto conoscere ed amare dal pubblico anche per la realizzazione dei videoclip musicali di Calcutta, Liberato, Emis Killa, Thegiornalisti e Motta. Lettieri torna così alla musica con la nuova pellicola Sky Original raccontando l’ascesa e il declino di una star della musica trap. Nei panni del protagonista c’è Andrea Carpenzano, che si è fatto conoscere con ‘La terra dell’abbastanza’ dei fratelli D’Innocenzo e ‘Il Campione’ di Leonardo D’Agostini. Nel cast anche Ludovica Martino ed Enrico Borello.

ARMY OF THE DEAD, IL FILM DI SNYDER ARRIVA IL 21 MAGGIO SU NETFLIX

Zack Snyder, dopo il debutto della sua nuova versione di ‘Justice League’, arriverà il 21 maggio su Netflix con il suo horror ‘Army of the Dead’. Preparatevi a zombie, sangue, azione e colpi di scena. Dopo un’invasione di morti viventi a Las Vegas, lasciata in rovina e isolata dal resto del mondo, una squadra di mercenari, tra questi l’attore Dave Bautista, si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena per recuperare 200 milioni di dollari sepolti nel caveau del casinò, notoriamente impenetrabile, prima che la città venga bombardata dal governo entro 32 ore. Solo una cosa è certa nella più grande rapina mai tentata: i sopravvissuti si prendono tutto.