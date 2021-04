Amici 20, Rosa Di Grazia contro gli hater su Instagram

ROMA – A due settimane dall’eliminazione, Rosa Di Grazia sta facendo parlare ancora di sé. Questa volta non c’entra la maestra Alessandra Celentano, che non la considera una ballerina, e nemmeno il suo fidanzato Deddy, ancora nella scuola di Amici di Maria De Filippi. L’ex concorrente del talent show, dopo aver ringraziato i suoi fan per i messaggi di affetto e supporto, si è scagliata contro gli haters attraverso le storie di Instagram. Ecco le sue parole:

“Oltre a questi bellissimi messaggi ho letto anche dei messaggini in cui mi si augura la morte. Sono una semplice ragazza di 20 anni, non penso di aver fatto nulla di male a nessuno se non aver partecipato a un programma dove ho inseguito il mio sogno, ovvero danzare. Voglio ricordare a questa gente, se così si può definire, frustrata dalla vita e infelice di farsi una lavata di coscienza perché al mio posto gli si potrà trovare una propria persona cara. Mi scivolano addosso queste parole però al posto mio ci potrebbero essere ragazze che potrebbero avere reazioni diverse dalla mia. Detto ciò, non è obbligatorio né seguirmi, né guardarmi e né sentirmi. Potete semplicemente fare come se io non esistessi“.