World Press Photo 2021. Ecco le immagini del nostro tempo

stiamo parlando del World Press Photo 2021 che in queste ore ha premiato i vincitori della 64ma edizione. Roma – Sono le foto più belle dell’anno ma sono anche il riconoscimento più prestigioso in ambito ‘fotogiornalistico’,

Immagini sensazionali diventano documento storico, permettendo di rivivere gli eventi cruciali del nostro tempo. Non è un caso che la ‘foto dell’anno’ sia quella del danese Mads Nissen che immortala un primo abbraccio dopo mesi di isolamento.

THE FIRST EMBRACE. Mads Nissen, Denmark, Politiken/Panos Pictures

Uno scatto datato 5 agosto 2020 che ritrae l’abbraccio tra Rosa Luzia Lunardi e l’infermiera Adriana Silva da Costa Souza, nella casa di cura “Viva Bem” a San Paolo. Un’immagine potente e ‘universale’ che racconta la pandemia, il Covid-19 e le cosiddette ‘tende degli abbracci’.

I FINALISTI DEL WORLD PRESS PHOTO 2021

Dopo aver esaminato 74.470 immagini provenienti da 130 paesi, la giuria ha portato in finale 45 fotografi da 28 paesi, tra cui tre italiani. Ed è proprio uno di loro, Antonio Faccilongo, ad essersi aggiudicato il premio di ‘storia dell’anno’.

ANTONIO FACCILONGO VINCITORE CON IL PROGETTO “HABIBI”

Primo nella categoria “Long-Term Projects”, Faccilongo ha vinto con il progetto “Habibi” (amore in arabo). Un reportage sul contrabbando di sperma da parte dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.

La cronaca documentata per anni, dal 2015 al 2019, di un aspetto sconosciuto di uno dei conflitti più controversi della nostra storia. Il racconto di famiglie che altrimenti non esisterebbero più, di donne e mogli che con la fecondazione in vitro concepiranno i figli di ‘compagni’ che forse non rivedranno mai più.

​ECCO TUTTI I VINCITORI DEL WORLD PRESS PHOTO 2021