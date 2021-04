Su Google Earth gli ultimi 40 anni della Terra: ecco com’è cambiata

Per vedere Timelapse su Google Earth basta cliccare su g.co/Timelapse e usare la barra di ricerca per selezionare qualsiasi luogo e osservare lo scorrere del tempo. Oppure andare su Google Earth e cliccare sull’icona a forma di timone per trovare Timelapse sulla piattaforma di narrazione, Voyager, dove sono presenti tour guidati e interattivi. Su g.co/TimelapseVideos inoltre, sono caricati più di 800 video in time-lapse sia in 2D che 3D: in questo modo si potranno selezionare i video scegliendo tra un formato MP4 o guardandolo su YouTube.