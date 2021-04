Panama, gatto “arrestato” per contrabbando di droga

Un gatto “contrabbandiere” è stato colto in flagrante mentre cercava di far entrare in una prigione di Panama un sacchetto di droga.

Il criminale felino è stato fermato davanti al carcere di Nueva Esperanza, nella provincia caraibica di Colón .

Secondo le autorità, si tratta di una pratica molto comune quella di utilizzare animali per il contrabbando nelle carceri. Dopo essere stati caricati di droga, vengono attirati, infatti, dai detenuti con il cibo.

Adesso il gatto avrà una nuova vita. Sarà portato in un centro adozioni, nella speranza di trovare una casa.