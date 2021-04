Auguri Nutella! 57 anni fa nasceva il primo vasetto

57 anni e non sentirli. Oggi è il compleanno della Nutella, la golosa crema di nocciole made in Italy.

Era il 20 aprile del 1964 quando dalla fabbrica di Ferrero ad Alba uscì il primo vasetto. Il resto è storia.

La Nutella si è imposta a livello globale tra le creme spalmabili più famose e amate.

Artista del gusto, non c’è dolce che non si sposi con la sua golosa bontà.

Nel corso degli anni sono state tante le ricette arricchite con la Nutella che hanno deliziato i palati di tutto il mondo.

In occasione del suo compleanno, vi proponiamo una delle ricette più semplici ma intramontabili: i pancake alla Nutella.

Buon appetito!

La ricetta per i Pancake alla Nutella



Ingredienti:

100 g di farina 00;

1 bustina di lievito;

20 g di zucchero;

1 pizzico di sale;

100 ml di latte;

1 uovo;

burro o olio di semi per ungere la padella.

Versa in una ciotola farina (setacciata), sale, zucchero, lievito e l’uovo. Mescola bene con una frusta.

Aggiungi un po’ alla volta il latte, possibilmente a temperatura ambiente.

Mescola bene (anzi benissimo!): alla fine devi creare un composto semi liquido, senza grumi e omogeneo.

Ungi bene una padella, con burro o olio, e scaldala.

Dalla dimensione della padella dipenderà la grandezza del tuo pancake.

Versa l’impasto sulla padella (fuoco medio) e cuoci per un paio di minuti.

Con una spatola, rivolta la frittella con il lato cotto verso l’alto e attendi un altro paio di minuti.

Il tuo pancake è pronto. Guarniscilo con la Nutella e goditelo!