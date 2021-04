Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: trailer, poster e trama

Diretto da Destin Daniel Cretton e affiancato dallo sceneggiatore David Callaham, il film vede Shang-Chi confrontarsi con un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings. Infatti, nel trailer vediamo come il protagonista viva una vita normale a San Francisco. Ma lui non è un ragazzo come tutti. Lui è il figlio di Wenwu nonché Il Mandarino (interpretato da Tony Leung): celebre villain dei fumetti Marvel e leader dell’organizzazione clandestina dei Dieci Anelli, il quale lo ha cresciuto affinché diventasse il più abile assassino del mondo. Nonostante Shang-Chi tenti di lasciarsi alle spalle il suo passato questo torna a bussare alla sua porta.

Come nei fumetti anche qui si approfondirà il complesso rapporto fra padre e figlio. “In tutte le sue varie incarnazioni di Shang-Chi la relazione fra lui e il papà è sempre stata importante ma anche problematica”, ha dichiarato il regista Destin Daniel Cretton. “Il film esplora la psicologia di un ragazzino cresciuto per essere un killer. Ora che è riuscito a sfuggire da tutto ciò, come riuscirà a ridefinire se stesso e a trovare un equilibrio con il padre?”.

Nel cast anche Awkwafina nel ruolo di Katy, amica di Shang-Chi, e Michelle Yeoh in quello di Jiang Nan, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Il film debutterà prossimamente nelle sale italiane.

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI , IL TRAILER

Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura.

