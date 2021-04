Tg Musica – Edizione del 20 aprile

ROMA – È online l’edizione di questa settimana del nostro Tg Musica.

‘GHETTOLIMPO’ È IL NUOVO ALBUM DI MAHMOOD

Si intitola ‘Ghettolimpo’ e uscirà l’11 giugno il nuovo album di Mahmood. Il cantautore ci riprova e dopo il debutto nel 2019 con ‘Gioventù bruciata’ torna con un lavoro fatto di sonorità urban e rimandi continui a miti greci ed eroi moderni. Un mondo che il vincitore della 69esima edizione di Sanremo ha anticipato con il singolo ‘Inuyasha’ e che diventa fotografia di una generazione per ‘Zero’, la serie originale di Netflix in arrivo sulla piattaforma il 21 aprile. La storia dà il titolo al nuovo singolo dell’artista di Gratosoglio disponibile su tutte le piattaforme dallo stesso giorno.

CANCELLATO IL TOUR DI TIZIANO FERRO, RIMANDATO AL 2023

“Avremmo sperato in un’estate diversa, avrei voluto festeggiare con voi i miei vent’anni di carriera ma bisogna accettare lo stato delle cose”. Così Tiziano Ferro ha annunciato la cancellazione del suo tour negli stadi. Una lunga serie di date che lo avrebbero portato in giro per l’Italia dal prossimo 18 giugno. Il perdurare dell’emergenza Coronavirus, però, non permette di mantenere gli impegni e così il cantautore di Latina dovrà aspettare più di quanto previsto. Inizialmente in programma nel 2020, il tour sarà recuperato nell’estate 2023. “Le mie energie da adesso- dice Ferro in un video pubblicato sui social- andranno tutte verso Scena Unita per aiutare i lavoratori dello spettacolo che rimarranno senza impiego per il secondo anno consecutivo”.

CESARE CREMONINI AL LAVORO SU UN NUOVO DISCO

Cesare Cremonini è tornato in studio di registrazione e presto lancerà nuovi inediti. Una promessa quella lanciata dal cantautore, che sui suoi canali social annuncia in una lunga lettera l’arrivo di materiale scritto e registrato nell’ultimo anno. “Il macigno della pandemia sulla mente mi era sembrato un evento assordante- scrive Cremonini- poi qualcosa lentamente si è mosso dentro di me. Ho raccolto intorno le persone e i collaboratori con i quali ho vissuto i momenti più belli degli ultimi anni e ci siamo messi di nuovo al lavoro”. Ora l’obiettivo è solo uno: “Voglio uscire con album il prima possibile”, dice l’ex frontman dei Lunapop che assicura: “Vedrete quanta meraviglia nascerà da tutto questo dolore”.

TAYLOR SWIFT DA RECORD: IN UN ANNO TRE ALBUM PRIMI IN CLASSIFICA

Taylor Swift continua a fare la storia con la sua musica. La popstar è la prima donna ad aver debuttato alla numero uno nelle classifiche mondiali con tre album in meno di un anno. Un risultato che la cantautrice ha ottenuto con ‘Fearless (Taylor’s Version)’, la versione ri-registrata del suo secondo disco, uscito originariamente nel 2008. Un lavoro che già conta oltre un milione di copie vendute. Sembra inarrestabile la Swift che, negli ultimi 2 anni, ha rilasciato un disco dietro l’altro: ‘Lover’ nel 2019, ‘Folklore’ ed ‘Evermore’ nel 2020. E chissà che l’artista classe 1989 non tiri fuori nuovi inediti da quella che ha definito la sua ‘cassaforte’.