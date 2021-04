the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 20 apriole 2021

– INGENUITY CE L’HA FATTA: È SUO IL PRIMO VOLO SU MARTE

Ingenuity ha compiuto il suo primo test di volo su Marte. Dopo alcuni rimandi, la NASA ha programmato per ieri mattina il decollo del suo mini-elicottero. Dopo un’attesa di diverse ore sono arrivati i dati inviati della missione e le prime straordinarie immagini. Il piccolo elicottero è riuscito con successo a concludere il suo compito: Ingenuity è il primo velivolo ad effettuare un volo su un altro pianeta. Dopo essere decollato a una velocità di circa 1 metro al secondo, l’elicottero è rimasto sospeso a 3 metri di altezza per un massimo di 30 secondi, al termine dei quali è sceso e atterrato di nuovo sulla superficie marziana;

– MAHMOOD SVELA LE CARTE: ‘GHETTOLIMPO’ È IL SUO NUOVO ALBUM

Da mesi i fan di Mahmood attendevano di sapere dettagli concreti sul suo secondo album. Ora il cantautore svela le carte e rivela tutti i dettagli del progetto. Uscirà l’11 giugno ‘Ghettolimpo’, questo il titolo del disco, in arrivo a due anni dal debutto con ‘Gioventù bruciata’ e la vittoria al Festival di Sanremo con ‘Soldi’. Le novità, però, non finiscono qui perché stasera a mezzanotte arriva su tutte le piattaforme, ‘Zero’, il singolo che prende il titolo dalla serie originale di Netflix in uscita domani, 21 aprile;



– POKÉMON GO PER L’AMBIENTE: ARRIVA L’EVENTO DEDICATO ALLA GIORNATA DELLA TERRA

Anche i Pokémon si mobilitano per l’ambiente. In occasione della Giornata della Terra, che sarà festeggiata a livello mondiale il 22 aprile, su Pokèmon GO arriva un evento dedicato alla sostenibilità in collaborazione con Niantic. Dal 20 al 25 aprile sarà possibile guadagnare bonus nel gioco realizzando diversi obiettivi nel mondo reale come ad esempio: piantare un albero, raccogliere la spazzatura nel quartiere o fare volontariato. Il tutto andrà condiviso sui social con un post a partire dalle 19:00 di oggi e entro le 00:59 del 24 aprile. La descrizione dovrà essere accompagnata dall’hashtag #SustainableWithNiantic e dal tag @NianticLabs;

– ONLINE IL PRIMO TRAILER ITALIANO DI ‘SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI’

Sono online il primo trailer italiano e il poster del nuovo film Marvel Studios ‘Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli’ in arrivo prossimamente nelle sale italiane. La nuova pellicola racconta la storia di Shang-Chi, interpretato da Simu Liu, che deve confrontarsi con un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle ma che torna prepotentemente nella sua vita quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings;

– DROGHE, DAL MERCATO ILLEGALE DI QUELLE ‘DOWN’ ALLE RECENTI ‘UP’

“Chi acquista droghe si adegua alle sostanze disponibili sul mercato illegale. Se tra gli anni Settanta e Ottanta venivano privilegiate le cosidette droghe ‘down’, a base di oppio, nell’ultimo decennio c’è stato un progressivo orientamento verso le droghe ‘up’, a base di eccitanti come cannabis, cocaina ed anfetamine A raccontarlo ai microfoni di Diregiovani è Roberto Cafiso, direttore del dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Siracusa.