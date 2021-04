Cerca su Google “Ingenuity Nasa” e guarda che succede

Il 19 aprile, con il primo volo di un elicottero controllato su un altro pianeta, la NASA ha fatto di nuovo la storia.

Ingenuity sta bene, è sopravvissuto all’ambiente ostile di Marte, e presto proverà nuovamente a decollare.

Un traguardo di successo, festeggiato anche da Google.

Digitando le parole “Ingenuity Nasa” o semplicemente “Ingenuity” nel motore di ricerca, appare un box con la descrizione della missione accompagnata da una gif animata dell’elicottero marziano.

Cliccando sulla gif, Google ci porta su Marte: Ingenuity inizia a volare per tutto lo schermo, che si tinge di rosso come il pianeta.

Un piccolo omaggio per una grande missione entrata nella storia.