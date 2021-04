Buon compleanno Roma, 5 canzoni a tema da ascoltare oggi

ROMA – Roma compie gli anni: 2774 per la precisione. Secondo leggenda, la Capitale veniva fondata da Romolo, diventato poi il primo re, proprio il 21 aprile del 753 a.C. Città d’arte e metà di turisti da tutti il mondo (Coronavirus permettendo!), Roma ha ispirato non pochi artisti che l’hanno resa protagonista dei loro testi. Noi abbiamo scelto 5 canzoni la raccontano in un modo o nell’altro.

Ecco la nostra playlist ↓



CARL BRAVE E FRANCO126 – “SOLO GUAI”

ERMAL META – “LE LUCI DI ROMA”

AIELLO – “IL CIELO DI ROMA”

MOTTA – “ROMA STASERA”