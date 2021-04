Natale di Roma: la città eterna compie 2774 anni. Gli eventi in programma

Sarà il secondo compleanno blindato per Roma. La città eterna compie oggi 2774 anni e tanti sono gli appuntamenti in programma, anche quest’anno trasmessi in streaming.

Ma perché si festeggia oggi?

La data esatta della nascita di Roma, il suo Natale, è stata fissata dallo storico latino Varrone il 21 aprile del 753 a.C., sulla base dei calcoli effettuati dall’astrologo Lucio Taruzio, seguendo la leggenda di Romolo e Remo.

E tale è rimasta, per convenzione, nei secoli.



Gli eventi in programma

Come da tradizione, i festeggiamenti si aprono all’Altare della Patria, quando la sindaca Virginia Raggi depone una corona di alloro. Fino al 1 maggio, ogni sera, saranno proiettati dei giochi di luce che illumineranno la Fontana dell’acqua Paola di piazza Trilussa e il Fontanone del Gianicolo. Una proiezioni di immagini storiche è invece in programma sulla facciata di Palazzo Senatorio in Piazza del Campidoglio. A partire dal 21 aprile, per alcuni mesi tutti i giorni dalle 21, un video mapping omaggerà con luci e colori la facciata del palazzo che nel 2022 ospiterà il Bvlgari Hotel di Roma. L’edificio è situato sul lato nord della piazza che si affaccia su due dei monumenti più iconici di Roma, l’Ara Pacis e il Mausoleo di Augusto.

Viaggio tra le meraviglie di Roma con Alberto Angela

Anche quest’anno Alberto Angela dedica una puntata di Ulisse a Roma. In prima serata su Rai Uno andrà in onda “Le sette meraviglie della Roma imperiale”, un affascinante viaggio nella Roma dei Cesari.