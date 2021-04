Ddl Zan, Fedez al senatore Ostellari: “Non sei Beyoncé. Ricordatelo”

ROMA – Fedez non molla e torna a parlare del ddl Zan. Nelle recenti storie pubblicate su Instagram, il rapper non le manda a dire e tira in causa anche il presidente Draghi: “Si è pronunciato sulla Superlega perché è tra le priorità del Paese, sul ddl Zan non ha detto nulla”, ha spiegato .

Secondo Fedez “nonostante le più di 300mila firme dei cittadini che chiedono ‘solo’ la calendarizzazione del ddl Zan e nonostante la maggioranza della Commissione Giustizia favorevole al disegno di legge, un singolo, Ostellari, il presidente della commissione giustizia, ha deciso di fare il ca… che gli pare in barba alla democrazia”.