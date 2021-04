the_date('c');?>

Assumo la pillola da 2 anni, e come ho già spiegato in passato ho manifestato un eccessivo controllo…

Buongiorno,

Ho già scritto molte volte su questo sito, ma anche oggi sono molto preoccupata. Assumo la pillola Serisima da 2 anni, e come ho già spiegato in passato ho manifestato un eccessivo controllo contro la pillola, infatti sono seguita da una psicologa. Da un po’ di mesi ho iniziato a fare un video mentre la preso, perché in passato, a causa di molti dubbi sull’assunzione, ne assumevo una in più a causa del forte dubbio di non averla presa, anche se nel blister non c’era. Oggi ho fatto il normale video, solo che non c’era una bella luce, quindi mi sono spostata per riprendere bene l’azione. In tutto ciò però la pillola è rimasta in bocca circa 7 secondi, e dal video mi sembra di notare una leggera patina bianca sulla lingua. Dopo quei secondi ferma in bocca ho deglutito e bevuto normalmente. È rimasta troppo in bocca? Sono a rischio? È la quarta pillola della terza settimana. Sul momento non mi sono preoccupata più di tanto, ma riguardando il video ho notato di averla tenuta in bocca forse troppo…

Sono in ansia non so cosa fare, prenderne una in più?

Cordiali saluti

Martina, 19 anni

Cara Martina,

crediamo proprio che tu possa stare più che serena, la pillola è stata assunta! Non c’è alcun rischio. Il fatto di averla tenuta in bocca un po’ di più e non ingoiata immediatamente non comporta nulla rispetto al suo assorbimento. Forse potrebbe essere utile raccontare questo episodio alla tua psicologa, sicuramente sarebbe un ulteriore rassicurazione, soprattutto per sedare la tua ansia e la tua preoccupazione di aver commesso un errore.

Un caro saluto!