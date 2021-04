Hilary Duff sarà nello spin-off di How I Met Your Mother

ROMA – How I Met Your Mather (E alla fine arriva mamma) tornerà sullo schermo. Il servizio di streaming Hulu ha ordinato ufficialmente lo spin-off sequel della serie CBS (vincitrice di un Emmy).

Protagonista del nuovo progetto sarà Hilary Duff nel ruolo di Sophie, la ‘madre’ della sitcom. How I Met Your Father, questo il titolo della nuova comedy, sarà composta da 10 episodi e seguirà lo stile dell’amatissima e memorabile serie creata da Carter Bays e Craig Thomas e andata in onda per 9 stagioni.

Creata dai co-showrunner di This is Us e co-creatori di Love, Victor Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, lo spin-off inizia con Sophie che racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. La narrazione, però, farà un passo indietro e mostrerà la protagonista e il suo affiatato gruppo di amici che cercano di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle mille opportunità.