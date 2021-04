Puma presenta la maglia da trasferta della Nazionale italiana

Nel comunicato messo online, Puma ha spiegato che “i kit vengono lanciati come parte della piattaforma ‘Only See Great’, che celebra l’identità culturale unica delle principali federazioni di Puma: Italia, Austria, Repubblica Ceca e Svizzera. Guardando ai grandi campionati e oltre, le squadre devono vedere solo il grande: in ogni partita, in ogni azione, in ogni opportunità. Grande è una visione. E per cambiare il gioco per sempre, dobbiamo cambiare il modo in cui lo vediamo oggi. Ispirata dalla piattaforma ‘Only See Great’, Puma va oltre lo status quo per innovare e creare nuove direzioni creative per le sue divise da trasferta della federazione chiave, offuscando i confini tra calcio e moda”.