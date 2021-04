Ho visto papà in atteggiamenti intimi con una donna…

Ciao, sono un ragazzo di 16 anni e pochi giorni fa ho visto papà in atteggiamenti intimi con una donna

(che non conosco)….lui non si è accorto di me ma io da quel giorno non penso ad altro e non so se parlare di questa cosa con lui o raccontarlo alla mamma….non ce la faccio più a tenermelo dentro…come posso

fare?



Luca, 16 anni

Caro Luca, immaginiamo non sia semplice riuscire a tener dentro di te quello che hai visto e trattenere le emozioni che ne sono scaturite; probabilmente sarai rimasto sorpreso, scosso e non dev’essere stato per niente facile metabolizzare da solo l’accaduto.

Crediamo che potresti provare a parlare con tuo papà e dirgli ciò che hai visto, dirgli come ti senti rispetto a questo; non pensiamo tocchi a te avvisare tua mamma, ma sarà lui a decidere come gestire questa situazione e capire i tempi e i modi per parlarne eventualmente con lei.

A volte ci si trova in delle situazioni scomode, in cui non si vorrebbe capitare, si può diventare testimoni di episodi che possono ferire, ma crediamo che l’unico modo per poter alleggerire il carico sia quello di tirar fuori il proprio sentire, in questo caso parlando con tuo papà.

Nel frattempo, potresti pensare di rivolgerti allo sportello d’ascolto psicologico, se presente nella tua scuola, dove nel rispetto della privacy potresti raccontare quanto stai vivendo; sicuramente anche la figura di un adulto esperto potrà supportarti nell’esplicitare i tuoi vissuti, allentando la tensione per quanto hai dovuto trattenere sinora.

Se ne sentirai il bisogno torna a scriverci.



Un caro saluto!