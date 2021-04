Tg Diregiovani – Edizione del 23 aprile 2021

– ‘SCENA UNITA’ SUPERA I 4 MILIONI DI EURO

Un’impresa grandissima quella di ‘Scena Unita – per i lavoratori della musica e dello spettacolo’, il fondo creato per sostenere tutte le professionalità del mondo dell’intrattenimento, in difficoltà dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Nata da un’idea di Fedez e dalla collaborazione di oltre 100 artisti del panorama nazionale, la raccolta supera i 4 milioni di euro. Un supporto concreto che è stato pensato per fornire per il 50% aiuti diretti ai lavoratori, per il 25% sostegno ad attività formative e per il restante 25% investimenti in progetti per far ripartire il settore con nuove occasioni di lavoro. “Nei prossimi mesi- ha detto Fedez- ci impegneremo nella sfida più grande, aiutare aziende e lavoratori mettendo a disposizione finanziamenti a fondo perduto”;

– LE CURVE NON FANNO PAURA. LIZZO NUDA CONTRO GLI STANDARD DI BELLEZZA

Ancora una volta Lizzo si fa bandiera del body positive. Senza veli e senza ritocchi fotografici, l’artista ha pubblicato sui social uno scatto al naturale, con le sue curve in primo piano, perché non esistono bellezze da mostrare e altre di cui vergognarsi. Lo ha ribadito più volte, l’artista consapevole che i social possano diventare spesso luogo di odio gratuito. Così, Lizzo cerca di regalare un racconto diverso da quello mostrato dagli standard preconfezionati dalla società. Il senso è chiaro: non bisogna avere paura di quelle curve dipinte come sbagliate;

– ‘THE CONJURING: PER ORDINE DEL DIAVOLO’, TRAILER E DATA DI USCITA

L’estate 2021 sarà terrificante con l’arrivo di The Conjuring: per ordine del Diavolo. La pellicola è la settima dell’universo di The Conjuring: il più grande franchise horror della storia, che ha incassato più di 1.8 miliardi di dollari in tutto il mondo. La pellicola racconta di un’agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. ‘The Conjuring: per ordine del Diavolo’ sarà distribuita da Warner Bros. Pictures e arriverà al cinema dal 3 giugno;

– É FUORI ‘MULTISALA’ IL NUOVO DISCO DI FRANCO126

È uscito stanotte per Bomba Dischi e Island Records ‘Multisala’, il nuovo disco di Franco126. Il cantautore lancia un lavoro ancora una volta prodotto interamente da Stefano Ceri, suo fidatissimo producer. Tre le anticipazioni avute sinora dei dieci brani contenuti nel progetto: ‘Blue Jeans’ in featuring con Calcutta, ‘Nessun perché’ e ‘Che senso ha’, tutti già in digitale con lo zampino di Giorgio Poi alle chitarre. Il nuovo lavoro di Franco 126 è un viaggio sull’amore, l’amicizia e lo scorrere del tempo in una prosecuzione naturale dell’album di debutto;

– ‘AFTER 3’ IN SALA DALL’1 SETTEMBRE

“Finalmente possiamo dirvelo: #After3 arriva al cinema l’1 settembre 2021! Preparatevi a rincontrare gli #Hessa”. Così i profili social di 01 Distribution, hanno svelato la data di uscita dell’atteso ‘After 3’. Successo ‘senza freni’ dunque, per la saga cinematografica tratta dai libri di Anna Todd con protagonisti Josephine Langford, nei panni di Tessa Young, e Hero Fiennes Tiffin, in quelli di Hardin Scott. Nella nuova trama Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, ma tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare.