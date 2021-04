ROMA – Per le strade americane cresce la rabbia degli afroamericani, alimentata da fatti di cronaca che vedono sempre più persone nere uccise dalla polizia. Ultima vittima in ordine di tempo è la 16enne dell’Ohio, morta per mano di un agente di polizia a Columbus.

L’episodio, l’ennesimo, ha contribuito ad alimentare la spaccatura di un’America già divisa, in cui sono molte le coscienze impotenti e rassegnate. Tra queste anche LeBron James che sui social ha puntato il dito contro le forze dell’ordine accusandole di essere responsabili dell’omicidio della ragazza. In un post, pubblicato inizialmente, il giocatore dei Lakers avrebbe allegato la foto dell’agente colpevole dell’omicidio, per poi cancellare tutto e sostituirlo con la frase: “Sono talmente stanco di vedere neri uccisi dalla polizia”.

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY

