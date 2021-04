Balla sospesa nel vuoto: il VIDEO pazzesco!

Contorsionista, acrobata e amante degli sport estremi: con un curriculum così ci si aspetta di tutto da Stefanie Millinger.

L’artista austriaca, che vanta un profilo Instagram seguito da quasi 500mila persone, ha messo alla prova il suo corpo in tanti modi diversi, compiendo delle imprese di incredibile forza, flessibilità e coraggio.

Come in una delle sue popolari evoluzioni, dove Stefanie “balla” con grazia ed elasticità sospesa nel vuoto, reggendosi solo con la forza delle braccia.

Un’impresa incredibile!