Amici 20, tra ospiti e sfide al via stasera la sesta puntata

ROMA – Conto alla rovescia per la sesta puntata del serale di Amici 20 in arrivo questa sera in prima serata su Canale 5.

A condurre il talent show sarà come sempre la madrina del programma Maria De Filippi, che avrà il compito di destreggiarsi tra le frecciate dei giudici e le esibizioni dei nove ragazzi rimasti in gara. Ad esibirsi per i cantanti saranno: Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Raffaele e Tancredi. I ballerini rimasti sono invece: Giulia, Samuele, Alessandro e Serena. A commentare le performance artistiche saranno i giudici ormai rodati, Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto.

Per quanto riguarda gli ospiti, questa sesta puntata vedrà Nino Frassica protagonista del sipario comico e Annalisa, nelle vesti di superospite, esibirsi nel suo singolo sanremese ‘Dieci’.

Non mancheranno poi, i siparietti tra i giudici Rudy Zerbi, Arisa, Lorella Cuccarini, Pettinelli, Veronica Peparini e Celentano che si batteranno per mandare avanti i loro alunni in vista della serata finale.