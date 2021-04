ROMA – Oggi alle 16 si alza il sipario su Fandom Vibes 2021 Digital Edition 2, il secondo appuntamento digitale con il primo evento multifandom italiano, che aveva riunito a Milano i protagonisti di famosissime serie tv come Gossip Girl, Reign, Riverdale, Teen Wolf, The Vampire Diaries e Skam Italia.

In attesa del ritorno degli eventi in presenza tutti gli appassionati di serie tv potranno consolarsi con un vivace pomeriggio in compagnia delle star della serie ‘Teen Wolf’ Holland Roden e Cody Christian. Lo staff di Kinetic Vibe ha deciso di dare vita a un’altra giornata da ricordare, fatta di divertenti panel, meet&greet , chat vis à vis e tante sorprese.

Fandom Vibes 2021 Digital Edition 2 sarà un piccolo antipasto di quello che accadrà a maggio e un nuovo passo su quel cammino che prima o poi riporterà tutti a condividere momenti unici e a emozionarsi uno accanto all’altro.