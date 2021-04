ROMA – Un gesto eroico che lascerà il segno per tutta la vita. Dopo la brutta avventura, Michele Dal Forno, rider 21enne che sabato scorso è rimasto sfregiato al volto per aver difeso una ragazza per strada, ha ricevuto dal sindaco di Verona la medaglia della città.

“Non mi aspettavo questo onore , né che la mia storia finisse su tutti i giornali”, ha detto il ragazzo al Corriere del Veneto. Il suo gesto di coraggio ha colpito non solo Verona ma l’Italia intera. Ne è la dimostrazione la cifra raggiunta dalla raccolta fondi avviata su Gofundme.com dal titolare della pizzeria per cui Michele lavora: ben 70mila euro. Soldi che secondo le parole di Michele, gli serviranno per pagare le cure sanitarie e legali.