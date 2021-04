Enrico Nigiotti, online il video del nuovo singolo ‘Notti di Luna’

ROMA – E’ arrivato ieri in radio e in digitale il nuovo singolo firmato da Enrico Nigiotti, ‘Notti di Luna’. Ad accompagnare il brano anche un videoclip, girato fra gli incantevoli paesaggi delle Cinque Terre per la regia di Fabrizio Cestari.

“Notti di Luna” (Polydor / Universal Music Italia) è un dialogo profondo tra l’uomo e la luna che l’artista ha scritto nel corso di questo particolare periodo di riflessione che stiamo vivendo. Una melodia intensa che culla, come il dondolio di una barca, i pensieri che il cantautore rivolge alla luna che riflessa sul mare guida con la sua luce i pescatori. Un’immagine ispirata da Capraia, isola dell’arcipelago toscano a cui Nigiotti è particolarmente legato.

Enrico Nigiotti si è sempre contraddistinto per il suo linguaggio immediato, impreziosito da un sound ricercato, rigorosamente strumentale e analogico.