Black Lives Matter, su Chili i film che raccontano il movimento

ROMA – Black Lives Matter, ovvero: le vite dei neri contano. La causa, impegnata nella lotta contro il razzismo e in difesa dell’uguaglianza, ben prima dell’ufficiale fondazione del movimento, ha influenzato il mondo del cinema. Per chi volesse approfondire l’argomento su Chili (www.chili.com) è disponibile una raccolta speciale che racconta proprio le storie del BLM.

Si parte con la novità candidata all’Oscar, Judas and the Black Messiah di Shaka King, che racconta di Fred Hampton, leader delle Pantere Nere. Tra le novità anche Acque Buie di RZA, ambientato nella New Orleans post-Katrina. Nel cast Wesley Snipes, Shameik Moore, Terrence Howard ed Ethan Hawke. In tema di Oscar sono disponibili in digital Green Book di Peter Farrelly (anche in 4K), che ha vinto la statuetta come Miglior Film nel 2019; Precious di Lee Daniels (Miglior Attrice Non Protagonista e Miglior Sceneggiatura Non Originale nel 2010) e il documentario I Am Not Your Negro di Raoul Peck, candidato nel 2016.

Black Lives Matter, nella raccolta Chili anche le vite dei grandi personaggi

In streaming su Chili, nella raccolta BLM, anche le storie vere ispirate ai grandi personaggi: c’è 42 – La Vera Storia di Una Leggenda Americana, dove Chadwick Boseman veste i panni del giocatore di baseball Jackie Robinson, ma anche un classico come Invictus di Clint Eastwood con Morgan Freeman nei panni di Nelson Mandela e il biopic sul pugile Rubin ‘Hurricane’ Carter, ovvero Hurricane – Il Grido dell’Innocenza interpretato da Denzel Washington.

Ovviamente, in digital, anche il cinema di Spike Lee: si va da Blackkklansman a Fa’ la Cosa Giusta, fino a Clockers, Mo’ Better Blues, Malcolm X e, in AVOD, Aule Turbolente, uscito nel 1988. Qui la raccolta Black Lives Matter