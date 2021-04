Il Covid non ha fermato la parata di stelle che ha illuminato la notte degli Oscar. Nonostante il pubblico ridotto (appena 170 ospiti contro i soliti 3.000, le star non hanno mancato l’appuntamento con il red carpet dei 93esimi Academy Awards, che per la prima volta hanno abbandonato il Dolby Theatre per tenersi alla stazione ferroviaria Union Station nel centro di Los Angeles.

Da Zendaya a Margot Robbie, ecco i look più belli della notte degli Oscar.



Zendaya in Valentino

Non sbaglia un red carpet Zendaya, che per la notte degli Oscar ha scelto il giallo per un Valentino Couture.

Margot Robbie in Chanel

Una dea. Così appare Margot Robbie, elegante in un abito Chanel grigio e argento con delicati dettagli floreali.

Amanda Seyfried in Armani Prive

Amanda ha scelto un abito rosso Armani Prive personalizzato, con un profondo scollo a a V e una gonna voluminosa.

Vanessa Kirby in Gucci

Nominata nella categoria Migliore attrice, Vanessa ha sfoggiato un abito rosa pastello Gucci, caratterizzato da un lungo strascico e una scollatura a cuore.

Laura Dern in Oscar de la Renta

Sobrietà e stravaganza per Laura Dern, che ha indossato un abito di Oscar de la Renta a maniche lunghe nero nella parte superiore, con una gonna con piume bianche.

H.E.R in Dundas

La vincitrice della categoria miglior canzone, H.E.R, ha scelto un abito Dundas di pizzo blu, con una tunica in pendant.

Laura Pausini in Valentino

La nostra Luara ha illuminato il red carpet degli Oscar con un abito glamour nero firmato Valentino Haute Couture.