Phoebe Dynevor di Bridgerton esce allo scoperto: le foto con il nuovo fidanzato

ROMA – Phoebe Dynevor non si nasconde più. Ha fatto la gioia dei paparazzi inglesi la star di Bridgerton passeggiando fianco a fianco con il suo nuovo fidanzato: Pete Davidson, comico statunitense ed ex di Ariana Grande. I due sono stati avvistati dal Daily Mail in giro a Machester, tra un parco e un supermercato. L’attore è volato in UK dall’America per stare vicino alla ragazza, con la quale ha una relazione a distanza da inizio anno.

PICTURE EXCLUSIVE: Bridgerton’s Phoebe Dynevor confirms romance with Pete Davidson https://t.co/ERmq24Il4X — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 25, 2021

Come raccontavamo QUI, i rumors si susseguono da diverse settimane. Qualche giorno fa, il primo indizio: Pete e Phoebe sono stati visti indossare la stessa identica collana, con un ciondolo riportante le iniziali “PD”.

E – come spesso accade in questi casi – fonti vicine a Pete confermano quanto lui faccia sul serio con l’attrice dello show di Netflix. La vacanza in Gran Bretagna sembra confermare, ora tocca solo aspettare le dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati.