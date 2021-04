Sam Wilson è Capitan America nel nuovo poster di The Falcon and the Winter Soldier

ROMA – Poster che ti fanno venire il batticuore ne abbiamo? Assolutamente sì!

I Marvel Studios hanno rilasciato oggi il nuovo poster di The Falcon and the Winter Soldier, la seconda serie Marvel Studios (dopo WandaVision), in onda in esclusiva su Disney+, diretta da Kari Skogland e con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore. Protagonista della nuova immagine è Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie. Non più The Falcon ma bensì il nuovo Capitan America del Marvel Cinematic Universe.

Il poster arriva dopo l’avvincente finale di stagione, che si è trasformato durante i titoli di coda in Captain America and the Winter Soldier. Inoltre, i Marvel Studios hanno annunciato di essere al lavoro su Captain America 4, con protagonista ovviamente Anthony Mackie. A seguito della notizia, Chris Evans ha smentito il suo ritorno nei panni di Steve Rogers, ma senza convincere i fan del MCU. Non ci resta che attendere nuovi dettagli in arrivo presto (speriamo!).