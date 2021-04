VIDEO| Tom Holland festeggia la fine delle riprese di Spider-Man 3 suonando la chitarra

ROMA – Tom Holland ha da poco terminato le riprese di Spider-Man: No Way Home, il terzo film con l’attore nei panni dell’Uomo Ragno.

Per festeggiare la fine del set, il nostro amatissimo ‘supereroe di quartiere’ ha ripreso a coltivare le sue passioni, come imparare a suonare la chitarra. Da questa mattina tra i trend di Twitter c’è Tom Holland per aver postato delle stories di lui intento a suonare lo strumento musicale su cui appare il simbolo di Divide, il quinto album in studio di Ed Sheeran. Inutile dire che i fan sono ‘impazziti’.

In questo momento di pausa, però, il desiderio di Holland è anche quello di partire: