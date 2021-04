Mutui al 100% per acquisto prima casa agli under 35: la novità nel piano del Governo

Sono ore concitate per il futuro del Paese. Il Governo è al lavoro sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), il documento di programmazione degli investimenti per uscire dalla crisi causata dalla pandemia. Un imponente piano di spesa pubblica per sostenere tutte le categorie, a partire ovviamente dalle più colpite. Una parte delle risorse è comunque destinata ai giovani e tra le misure che nelle ultime ore sta riscuotendo maggiore gradimento il sostegno dello Stato per l’acquisto della prima casa agli under 35. È stato il presidente del Consiglio Mario Draghi a darne annuncio ieri, in aula a Montecitorio, nel corso del suo intervento proprio sul Recovery Plan. “In un prossimo decreto, di imminente approvazione, sono previsti altre risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una casa – ha detto – . Sarà possibile non pagare un anticipo, grazie all’introduzione di una garanzia statale”. Cosa significa in sostanza? Che sarà lo Stato a fare da garante per i ragazzi che decidono di comprare un appartamento, consentendo così di arrivare fino al 100% della spesa per l’acquisto senza dover versare una somma di anticipo.